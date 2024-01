Verfolgungsjagd durch die Grenzregion Kranenburger soll auf Menschenmenge zugehalten haben

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, zehn davon als Bewährungsstrafe. Der Verteidiger plädierte in den meisten Punkten der Anklage auf Freispruch. Die Kammer verurteilte den Kranenburger nun wegen des Zusteuerns auf einen Beamten, Bedrohung eines Polizisten und wegen des gefährlichen Fahrverhaltens zu 18 Monaten Haft, wovon zehn zur Bewährung ausgesetzt werden. Er wurde allerdings mit Blick auf das Zufahren auf die Menschenmenge mangels Beweisen freigesprochen. Zusätzlich zur Haftstrafe muss der Mann seinen Führerschein abgeben und mit der Bewährungshilfe kooperieren, für maximal ein Jahr in eine Klinik und sich an ein Drogen- und Alkoholverbot halten. Er muss darüber hinaus an einer ambulanten Behandlung teilnehmen und betreut wohnen, sobald er die Klinik verlassen hat. Der Beamte bekommt 800 Euro Entschädigung.