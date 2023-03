Von Klassik bis Karneval Ein Stück Musikgeschichte geschrieben

Die Frage, wie oft er in der Woche geübt habe, beantwortet der langjährige Saxofonist nur zögerlich: „Ehrlich gesagt, immer bei den Proben. Mir wurden damals ein paar Griffe gezeigt, wie man ein C oder ein A spielt. Den Rest sollte man sich bei den anderen abschauen. Unterricht gab es damals keinen. Ich denke, dass ich auch so ganz ordentlich geblasen habe“, erzählt er. Die letzten 20, 30 Jahre seiner Karriere hatte Hans Kersten auch die Noten drauf. Denn Umfang und Anspruch der Lieder wurden größer. So gehört der Verein etwa seit 1993 dem Blasmusikverband Nordrhein-Westfalen an. Wer hier Mitglied sein will, muss bestimmte Anforderungen erfüllen.