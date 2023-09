Umgestaltung Ortskern Planer wollen Leiharbeiterproblem in Kranenburg lösen

Der Bürger soll in Kranenburg bei möglichst allen Entscheidungen mitgenommen werden. Besonders aber dann, wenn es um so weitreichende Projekte wie die Zukunft des Ortskerns geht. Im Rahmen einer Bürgerversammlung hatten Kranenburger jetzt die Möglichkeit, ihre Vorstellung für die Umgestaltung der Großen Straße und des Marktplatzes darzustellen. In mehreren Gruppen konnten die etwa 60 Teilnehmer hier ihre Wünsche einbringen. So hatte jede Gruppe eine Karte erhalten, die den Gemeindekern zeigte. Mittels angehefteter Piktogramme wurde deutlich gemacht, wo die jeweilige Präferenz liegt. Die Vorschläge werden jetzt von dem Quartiersmanagement Kranenburg zusammengefasst und der Politik präsentiert.