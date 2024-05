Ausweg gesucht Hallenbad geschlossen – kein Schwimmunterricht für Schüler in Kranenburg?

Bislang hatten es die beiden Grundschulen aus der Gemeinde Kranenburg noch recht einfach, Schwimmen zu unterrichten. Die Christophorus- und die Nütterdener St.-Georg-Grundschule nutzten dafür das Schwimmbad Lubert in Groesbeek. Doch damit wird spätestens ab dem 1. Januar 2026 Schluss sein. Dann ist es dort nicht mehr möglich, die laut Lehrplan vorgeschriebenen Stunden zu erteilen. Das Bad wird definitiv schließen. Was danach kommt, ist nicht geklärt. Die Politik der Gemeinde Berg en Daal hält sich vier verschiedene Möglichkeiten offen, wie mit dem Schwimmbad verfahren wird. Die Entscheidung dazu soll im Frühjahr getroffen werden. 50 Jahre ist das Bad mittlerweile alt und extrem sanierungsbedürftig. Unter anderem hat Chlor der Technik zugesetzt. Die vier Möglichkeiten sind: Renovierung, Abriss und Neubau oder ein Neubau, der dann in einen größeren Komplex eingebettet wird. Vierte Option: Bagger und Ende.