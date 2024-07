Diskussion ums „Rittersfeld“ Kehrtwende in Kranenburg – kommt das Gewerbegebiet doch?

Es kommt neue Bewegung in das Thema Ausweisung eines Gewerbegebiets an der Römerstraße in Nütterden, direkt gegenüber dem alten Areal „Im Hammereisen“. Mitte März lehnte der Rat es ab, die Fläche mit dem Namen „Rittersfeld“, in eine Fläche für Unternehmen umzuwandeln. Ein halbes Jahr muss laut Hauptsatzung verstreichen, bevor das Thema erneut auf der Tagesordnung der Gremien erscheint. Was wieder passieren wird. Thorsten Tönisen (49) ist Fraktionsvorsitzender des Kranenburger Forums (KF). Er ist sich sicher, dass die Angelegenheit noch einmal im Rat diskutiert wird.