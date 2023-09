Unterkünfte gesucht 361 Flüchtlinge leben in Kranenburg

Die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern halten sich in Kranenburg zumindest noch im Rahmen. Die Lage ist derzeit beherrschbar. Auf der jüngsten Ratssitzung informierte Bürgermeister Ferdi Böhmer über die aktuelle Situation. So werden derzeit 361 Flüchtlinge in der Gemeinde betreut. Unter dem Begriff Flüchtlinge werden sämtliche zugewiesene Personen erfasst. Gegenüber der Situation zum Juni 2022 ist die Zahl um 63 Personen gestiegen. Mit 141 Personen stammt die größte Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, gefolgt von 113 Personen aus Syrien. Bislang sind lediglich 13 ukrainische Staatsbürger zurück in ihr Heimatland gegangen. Der größte Teil der Kriegsflüchtlinge konnte in privat angemietetem Wohnraum untergebracht werden.