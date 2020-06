Kommunalwahl : CDU für neues Feuerwehrhaus mit Wache

Kranenburg Die Kranenburger CDU ist in den Kommunalwahlkampf gestartet. Ziel ist es, alle Wahlbezirke zu holen und auch wieder die absolute Mehrheit im Rat. Ein Thema ist der Neubau der Feuerwehrwache.

Es sei der CDU in diesem Jahr gelungen, ausschließlich Kandidaten aufzustellen, die in ihren Ortschaften gut vernetzt sind. Elf bisherige Ratsmitglieder wollen ihre Arbeit fortsetzen. 13 Männer und sechs Frauen besetzen die Reserveliste für die Kranenburger CDU. „Die Berufe der Kandidaten stellen einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung vor Ort dar“, sagt Janßen. So seien darunter etwa Landwirte, Lehrer, Elektrotechniker oder IT-Unternehmer. Für den Kreistag hat der Ortsverband Gertrud Kersten nominiert. Sie stellt sich bei der morgigen Aufstellungsversammlung der Kreispartei im Hubert-Houben-Stadion in Goch zur Wahl. In den kommenden Wochen wolle man vielerorts in den Dialog mit den Bürgern treten, um in der Folge das Wahlprogramm aufzuschreiben. Zum Auftakt des Wahlkampfs setzen die Christdemokraten ein Ausrufezeichen. So fordere man bereits seit 2016 ein neues Feuerwehrgerätehaus. Offenbar jedoch nicht mit dem notwendigen Nachdruck. Denn im Februar hatten sich die Christdemokraten noch keine abschließende Meinung dazu gebildet. „Wir haben lange über dieses Vorhaben diskutiert und sehen keinen anderen, vernünftigen Weg als einen Neubau“, sagt Janßen. Doch die CDU-Pläne reichen jetzt noch weiter als jene der Sozialdemokraten. So soll an das neue Feuerwehrhaus gleich auch eine Rettungswache angeschlossen werden.