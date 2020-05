Baugebiet Kranenburg : Verkehrsgutachten auf dem Weg

Anwohner des Hasenpütt wollen verhindern, dass ein Baugebiet über die Straße erschlossen wird. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg In Kranenburg wird über die Umwandlung einer Ackerfläche in Bauland diskutiert. Anwohner und die SPD sind dagegen. Sind die zwei Hürden in dem Verfahren genommen, steht noch eine weitere und die vermeintlich höchste bevor.

Umstritten sind viele Neubaugebiete – das am Kranenburger Hasenpütt jedoch besonders. Bürger stemmen sich dagegen, dass die nächste Ackerfläche zu Bauland wird. Ein Grund dafür ist, dass der Verkehr für die Erschließung und spätere Zufahrt bei einigen Anwohnern nahezu durch den Vorgarten führen würde. Es geht um die Straße Hasenpütt, die jedoch die Beschreibung Straße nicht verdient (die RP berichtete). Gasse trifft es besser. Eine zweite Gruppe von Bürgern hat Sorgen, dass durch eine weitere Verdichtung der Fläche vor ihren Häusern der Wasserstand steigt und dafür sorgt, dass Keller oder Hauswände feucht werden. Ihre Eigenheime stehen in dem Baugebiet Kranenburg-Süd, das jetzt Richtung Wald erweitert werden soll. Es ist lediglich der nächste Schritt, den Hunger nach bebaubarer Fläche in Kranenburg zu stillen.

Was das Thema Zufahrten betrifft, so hat die Gemeinde ein Verkehrsgutachten auf den Weg gebracht. Es soll geprüft werden, wie die Erschließung erfolgen soll, um möglichst wenig Bürger zu belasten. Der Weg über den Hasenpütt geht einher mit viel Verlust für die betroffenen Bürger. Dem an Geld, durch Anliegergebühren und dem an Wohnqualität. Eine andere Möglichkeit könnte sein, die Zufahrt über das bereits bestehende Gebiet zu führen: Laster vorbei an spielenden Kindern in einer Tempo-30-Zone.

info Neue Regelungen für Bauvorhaben Der Rat hat festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Lückenbebauung – etwa in den Ortsteilen – möglich ist. Grund der Entscheidung In Frasselt sowie in Wyler sollten Mehrfamilienhäuser gebaut werden, die aufgrund ihrer Größe nicht in die Umgebung gepasst hätten. Lückenbebaung Ein Kriterium für die Größe der Neubauten ist die zur Verfügung stehende Fläche. Dementsprechend wird die Zahl der möglichen Wohneinheiten angepasst werden.

Nach Vorstellung von Jürgen Franken, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Ratsmitglied, hätte man die gesamte Diskussion über irgendwelche Zufahrten umgehen können: „Unsere Fraktion ist mehrheitlich gegen die Bebauung.“ Ausschlaggebend für ihn ist ein Bodengrundgutachten. Auf dem Acker können grundsätzlich Gebäude errichtet werden, doch ist es nicht unerheblich, Maßnahmen zu treffen, bevor die erste Bodenplatte liegt. „Wenn vor Baubeginn der Boden aufgeschüttet werden muss, stellt sich die Frage, ob dies auch offensiv von der Verwaltung kommuniziert wird. Wir haben da in anderen Gebieten schlechte Erfahrungen gemacht. Plötzlich stand der Architekt da und rechnete dem Grundstückskäufer vor, dass durch die Beschaffenheit des Bodens 25.000 Euro Mehrkosten fällig sind.“ Für den Sozialdemokraten steht fest, dass es sinnvoller ist, an anderen Stellen Gebiete auszuweisen – etwa am Frasselter Weg (am neuen Kreisverkehr). „Planungstechnisch ist an der Stelle ein Abzweig bereits vorhanden. Die Problematik Wasserhochstände gibt es hier nicht“, sagt er. Franken setzt darauf, dass sich Vernunft durchsetzt. „Wir müssen dort planen, wo es sinnvoll ist und nicht jedes Stück Land auf den Markt bringen. Koste es was es wolle. Für mich spricht es Bände, wenn Christian Kersten (CDU, d. Red.) in der Ausschusssitzung sagt ‚wer in Kranenburg baut, muss mit hohen Wasserständen rechnen‘.“ Derzeit finden Messungen über einen längeren Zeitpunkt statt. Wer demnächst hier ein Grundstück kauft, solle wissen, was an zusätzlichen Maßnahmen auf ihn zukomme, so der SPD-Politiker.

CDU-Fraktionschef Joachim Janßen bewertet die weitere Ausweisung von Baufläche am Hasenpütt als sinnvoll. „Von Beginn an war geplant, ein Verkehrsgutachten zu erstellen“, sagt er. Janßen rechnet damit, dass die Ergebnisse beider Gutachten bis Ende Mai spätestens Mitte Juni vorliegen. In der jüngsten Ratssitzung stellte die CDU-Fraktion eine Anfrage an die Verwaltung. Vor einer „möglichst transparenten Informationssituation“ sollen die möglichen Anliegerbeiträge beim Ausbau der Straße am Hasenpütt ermittelt werden. Das Ersuchen wird vor der Kommunalwahl und nach dem formierten Widerstand der Bürger gestellt.