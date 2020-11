Kranenburg : Grüne fordern strengere Vorgaben beim Hausbau

Kranenburg Der Klimaschutz soll bei der Planung und Errichtung von Häusern eine größere Rolle spielen. Deshalb fordern die Bündnisgrünen weitergehende Auflagen.

Die Kranenburger Grünen wollen den Verkauf von Wohnbaugrundstücken mit strengeren Klimaschutzauflagen versehen. Dazu gehört eine nachhaltigere Energieversorgung oder auch, was im Vorgarten liegen darf. Steinwüsten vor der Haustüre sind in Kranenburg ohnehin schon seit geraumer Zeit untersagt. So wollen die Bündnisgrünen im Kaufvertrag unter anderem vorschreiben, dass keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden dürfen.

Den Antrag erörterte Martin Rockenbauch (Grüne) im Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde. Doch stellte er fest, dass dieses Anliegen eigentlich gar nicht in diese Sitzung gehört, sondern in das neu gebildete Gremium für Bürgeranliegen und Strukturfragen. In der ersten Ratssitzung hatten SPD, Grüne und die Bürgerinitiative Bürgerdialog diesen ins Leben gerufen. „Wir können jetzt nicht nebenher Vergabekriterien beschließen, die dann über Jahre hinweg gelten. Dafür haben wir das neue Gremium eingeführt“, sagt Rockenbauch. Für den neuen Ausschuss ist jedoch noch überhaupt nicht geklärt, was dort thematisch behandelt werden soll. Sollte die Politik sich hier schnell einig werden, könnte die erste Sitzung noch im Dezember stattfinden. Wird es keine geben, liegt der Antrag beim nächsten Planungsausschuss wieder auf dem Tisch.