Polizei ermittelt in Kranenburg : Unbekannte brechen bei Feuerwehr ein - kurz danach brennen zwei Garagen

Kranenburg Ungewöhnlicher Abend für die Kranenburger Feuerwehr: Kurz nach einem Einbruch im Feuerwehrhaus sind die Einsatzkräfte zu einem Brand am Uitweg gerufen worden. Und bei einem Feuer blieb es nicht.

Für die Kranenburger Feuerwehr begann der Einsatz am Montagabend im eigenen Haus: Gegen 21.10 Uhr wurden der Wehr und der Polizei ein Einbruch im Feuerwehrhaus an der Tiggelstraße gemeldet. Dort waren zwei der vier Hallentore geöffnet worden, vor Ort habe man ein Löschfahrzeug mit laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage vorgefunden, heißt es am Dienstagmorgen. Als dann die Polizei die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen habe, sei die Feuerwehr gegen 21.40 Uhr zu einem Garagenbrand am Uitweg gerufen worden. Das Feuer konnte demnach schnell gelöscht werden - nur kurze Zeit später kam es jedoch wieder zu einem Garagenbrand, ebenfalls auf dem Uitweg, etwa 150 Meter von der ersten Einsatzstelle entfernt. Bei diesem verbrannte auch ein Auto in der Garage. Da das Feuer auch auf andere Teile des unbewohnten Gebäudes übergriff, seien weitere Ortswehren zur Unterstützung alarmiert worden. Durch die Enge der dortigen Bebauung mussten auch angrenzende Nachbarhäuser geräumt werden.