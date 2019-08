Kranenburg-Wyler : Leonie Pouwels ist Königin von Wyler

Kranenburg-Wyler Beim Schützenfest in Wyler wurde Leoni Pouwels neue Schützenkönigin und regiert für ein Jahr die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Wyler-Lagewald. Mit der Mini- und Senioren-Wyler-got-Talent-Show fiel der Startschuss der Kirmes.

Alle Akteure boten ein vielseitiges Programm. Dann wurde die Kirmes durch Böllerschüsse offiziell eröffnet. Im Anschluss legte DJ Hubert noch auf und das Festzelt wurde zur Disco. Zu fortgeschrittener Stunde zeigte die dorfeigene Coverband Killjoy ihr ganzes Können. Der Kirmessamstag stand im Zeichen der Kinder. Die Vereine aus Wyler boten den Kindern einen tollen Nachmittag und aufgrund der heißen Temperaturen wurde der Dorfplatz in eine große Pool- und Wasserlandschaft umfunktioniert. Ab 20 Uhr startete die Top Band Undercover mit ihrem musikalischen Programm. Am Sonntag hieß es Antreten der Schützen zum Abholen des Brudermeisters und den noch amtierenden Majestäten.

Der Schützenbruder Jakob Kropmann wurde für 65 Jahre, Wilhelm Windbergs für 60, Johannes Vierboom und Gerd Janssen für 50, Michael Heiland für 40 und Ludger Thönes für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Bruderschaft geehrt. Nun wurden sieben neue Mitglieder nach alter Tradition („onder de foan draaie“) in die Bruderschaft aufgenommen. Josef Janssen übergab das Amt des Adjudanten nach 55 Jahren an seinen Nachfolger und Sohn Frank Janssen.