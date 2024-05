Mit Bühne in der Kirche So besonders wird die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals in Zyfflich

Am Samstag schallen dann swingende und mitreißende Klänge übers Festivalgelände. Die Verantwortlichen für das internationale Lineup, Michel de Vries und sein Team, haben für die Jubiläumsedition das Motto „The Best oft the Best“ gewählt. Die Kranenburger haben Musikgrößen aus England, Schweden und den Niederlanden verpflichtet. „Mit Sean Webster, Ruben Clay, Blind Lemon, What the Frnk, The Meryn Bevelander Band, Back to Hank und Chicago Capitals haben wir erneut für jeden Bluesgeschmack etwas dabei“, sagt de Vries. „Sie bieten eine Portion roh servierten, authentischen Blues: direkt aus dem Inneren des Herzens.“