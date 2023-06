Festival in der Niederung 2000 Besucher waren bei Woodstock und Blues in Zyfflich

Kranenburg-Zyfflich Einmal im Jahr wird das 500-Seelen-Dorf Zyfflich zu einem überregionalen Anziehungspunkt für Musikfreunde. Immer dann, wenn der Verein Blues in Zyfflich e.V. seine beliebten Musikfestivals veranstaltet. Am Wochenende war es wieder so weit: Am Freitagabend lud der Verein zum Woodstock-Festival ein, und am Samstagabend zum Blues-Festival. Knapp 2000 Besucher kamen an beiden Tagen zusammen, und verbrachten bei angenehmer Atmosphäre und leidenschaftlicher Musik schöne Stunden in und vor der Dorfscheune.