Gotteshaus in Nütterden Wolfsberg-Kapelle trägt jetzt den Namen Karl Leisner

Bis zum Beginn der NS-Zeit erlebte Karl Leisner unbeschwerte Jahre in der Jugendbewegung. Als Hitler 1933 an die Macht kam, ahnte er das Unheil, das sich in Deutschland anbahnte. In seiner Predigt ging der Pfarrer von Kranenburg auch auf das große Jungenlager in Groesbeek ein, dass der damals 19-Jähriger im August 1934 organisierte. Große Beachtung fand eine Holzskulptur des Seligen, die der „Sägekünstler“ Alfred Heeks geschaffen hat. Der Vorsitzende des Vereins „Wolfsberg“, Bruno Pastor aus Bocholt, dankte bei einem Empfang nach der festlichen Messe allen Beteiligten, die sich für die Ausgestaltung der Karl-Leisner-Kapelle und der würdigen Feier auf dem Wolfsberg engagiert hatten.