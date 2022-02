Schulentwicklung : Kranenburg versucht alle Anmeldungen anzunehmen

KRANENBURG Die Schulanmeldungen sind auf 129 Kinder gestiegen. Gemeinde richtet neues Gremium ein und will Übergangsmöglichkeiten schaffen.

Es kam so, wie es zu erwarten war. Der Kranenburger Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren traf keine abschließende Entscheidung, wie mit der extrem gestiegenen Zahl der Schulanmeldungen verfahren werden soll. 129 Eltern wollen, dass ihre Kinder eine der beiden Grundschulen in der Gemeinde besuchen. 69 Anmeldungen liegen der St.- Georg-Schule Nütterden vor, bei der Kranenburger Christophorus-Schule sind es 60. So schön es für die Gemeinde auch ist, derart beliebte Bildungseinrichtungen zu besitzen, so groß sind auch die Probleme, den Wünschen aller Eltern gerecht zu werden. Die Anmeldezahl ist gegenüber dem vergangenen Jahr um 28 Prozent gestiegen. In Kranenburg fehlt es den Schulen jedoch an Platz. Will man alle Erstklässler aufnehmen, so muss das Raumangebot erhöht werden.