Lücke im Bebauungsplan Kampf gegen Unterkunft für Leiharbeiter und Vergnügungsstätte

Im Sommer werden in dem Haus Deko-Artikel oder Antiquitäten verkauft, vor dem Jahreswechsel wird die Angebotspalette um Silvesterböller erweitert. Das Gebäude liegt an der Hauptstraße im Kranenburger Ortsteil Wyler. Jetzt will der Besitzer sein Wohnhaus in einen Beherbergungsbetrieb umwandeln. In der neuen Herberge sollen 27 Betten Platz finden. Ein entsprechender Antrag des Bauvorhabens zur Nutzungsänderung liegt der Verwaltung der Gemeinde Kranenburg vor.