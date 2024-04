Kriegsheld Vin Cantrill Söhne wandeln bei Kranenburg auf den Spuren eines berühmten Panzerfahrers

Wer heute über die Spazierwege des Teufelbergs (niederländisch: Duivelsberg) bei Wyler läuft, und ein Auge für Details hat, kann die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs noch mit bloßem Auge erkennen. In Fassaden sind Einschusslöcher zu sehen, es lassen sich Schützengräben, Beobachtungsposten und Mörserstellungen erahnen. Im September 1944 wurde der Hügel Schauplatz erbitterter Gefechte. Das 508. Fallschirminfanterieregiment, das zur 82. US-Luftlandedivision gehörte, bekam den Auftrag, den Hill 75.9 um jeden Preis zu erobern und zu verteidigen. Fünf Tage lang hielten die Amerikaner unter Leitung von Leutnant John P. Foley durch, ehe sich die Wehrmacht-Soldaten zurückzogen. Die Briten vom Regiment Sherwood Rangers unterstützten mit Artillerie- und Panzereinheiten. Mit dabei: Van Cantrill. Er ging als der erste Engländer in die Geschichte ein, der mit seinen Kameraden in einem Panzer die Grenze bei Beek in Richtung Kranenburg überquerte.