Zeugen gesucht Unfallflucht in Kranenburg – Radfahrer verletzt

Am Samstag, 30. September, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Mountainbikefahrer auf dem Radweg der Hauptstraße in Richtung B 9, als aus der Einmündung Kleefsebaan ein unbekannter Autofahrer auf die Hauptstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mountainbikefahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung B 9 fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Auto hatte ein niederländisches Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02821 5040 zu melden.