Hinweise gesucht : Geldautomat in Kranenburg gesprengt

Der Geldautomat der Sparkasse sowie das freistehende Selbstbedienungs-Automatenhäuschen wurden fast vollständig zerstört. Foto: schulmann

Der Geldautomat der Sparkasse an der Frischarena wurde in der Nacht zu Mittwoch nahezu komplett zerstört. Zwei Täter flüchteten auf einem Motorroller, einer in einem Auto. Die Polizei fahndet nach ihnen und sucht nach Hinweisen.

Mehrere Kranenburger wurden in der Nacht zu Mittwoch, 25. März, von zwei lauten Detonationen geweckt. Der Grund: Unbekannte hatten einen Geldautomaten am „Großen Haag“, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Frischearena in die Luft gesprengt.

Laut Polizei hat es zwei Mal einen lauten Knall gegeben. Sofort kamen Anwohner zur Frischearena, um nach dem Rechten zu sehen. Dort erblickten sie den fast völlig zerstörten Geldautomaten. Es handelt sich um das Selbstbedienungs-Automatenhäuschen der Sparkasse. Laut Polizei gab es auch Zeugen, die die Täter flüchten sahen. Zunächst hieß es, dass es sich um zwei Personen, die auf einem Motorroller über den Schotterweg „Waschwall“ in Richtung des Kranenburger Ortszentrums davon fuhren, handelt. Im Laufe des Mittwochs ergänzte die Polizei diese Mitteilung um die Information, dass neben dem Motorroller auch ein Auto zur Flucht benutzt wurde. Dieses soll von einem dritten Täter gefahren worden sein. Die Flucht soll sich über die Straße „Hettsteeg“ fortgesetzt haben. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht.

Info Die Polizei sucht Hinweise von Zeugen Aufruf Die Kriminalpolizei Kleve fahndet nun nach den Tätern. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Fahrzeugen machen können, sich bei ihr zu melden. Die Kripo nimmt Angaben, auch zu anderen Aspekten des Tatgeschehens, unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen. Gesucht werden Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen.

Das Automatenhäuschen wie auch der Automat wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt. Ob die Täter Geld erbeuteten, war am Mittwoch noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Dabei geht es auch um die Frage, welche Methode die Täter für die Sprengung einsetzten. Gasflaschen, wie bei früheren Geldautomaten-Sprengungen in der Region, wurden dieses Mal nicht gefunden, so die Polizei.

In den zurückliegenden Wochen ist es häufiger zu Geldautomaten-Sprengungen gekommen. So hatten drei Männer am Freitagmorgen, 28. Februar, gegen 4 Uhr versucht, in Emmerich an der Ostermayerstraße einen Geldautomaten zu sprengen. Kurz danach ereignete sich auf der A 12 in den Niederlanden ein Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Wie die Polizei herausfand, handelt es sich bei den Toten um zwei der Tatverdächtigen. Nach dem Dritten wird derzeit noch gefahndet. Das Fluchtfahrzeug war damals ein hochmotorisierter Audi RS3. Das Auto war gegen einen Lastwagen geprallt, von der Strecke abgekommen und in einem Graben gelandet. Dass es sich bei dem von den Kriminellen genutzten Wagen um einen Audi handelt, legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder der sogenannten „Audi-Bande“ aus den Niederlanden handelt. Diese Bande macht seit Jahren mit der Sprengung von Geldautomaten auf sich aufmerksam. Die Tatorte liegen in Grenznähe. Die Bande stiehlt dabei bevorzugt PS-starke Audi, um sie für ihre Flucht zu nutzen. Drei Mitglieder der Bande sind im Sommer 2019 vom Landgericht Düsseldorf zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten 600.000 Euro erbeutet.