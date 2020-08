Einsatz in Kranenburg : THW half drei Tage lang bei Räumung der Zigarettenfabrik

Mit einem Teleskoplader räumte das Technische Hilfswerk die schweren Produktionsanlagen, mit denen Kriminelle rund 10 Millionen Zigaretten pro Woche hergestellt hatten, aus der Halle. Foto: thw

Kranenburg Weil der Zoll keine Möglichkeit sah, die große, professionelle, aber illegale Anlage selbst abzubauen, forderte er das THW an. Als die Spezialisten die Ausmaße der Produktionsstätte erblickten und ahnten, was an Arbeit auf sie zukommt, waren sie erstmal baff.

(cat) Diesen Einsatz werden die Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) nicht so schnell vergessen. Am Dienstag, 18. August, hat der Zoll in Kranenburg eine professionelle, aber illegale, Zigarettenproduktion auffliegen lassen (RP berichtete). Weil der Zoll keine Möglichkeit sah, die umfangreiche Anlage selbst abzubauen, forderte er das THW an.

Als die Spezialisten die Ausmaße der illegalen Produktionsstätte erblickten und ahnten, was an Arbeit auf sie zukommen würde, waren sie erstmal baff. „Wer hat auch schon mal eine ganze Fabrik demontiert?“, fragt das THW rückblickend und lässt den Einsatz noch einmal Revue passieren: Die Anlage bestand aus mehreren Maschinenstraßen, Versorgungsaggregaten und verfügte sogar über einen Gabelstapler zum Transport der Rohwaren und verpackten Zigaretten. Bis 22 Uhr dauerten die Arbeiten am ersten Abend an, dann waren die Maschinen weitgehend auseinandergenommen und in transportable Größen zerlegt. Das THW Geldern steuerte Verpflegung bei, auch aus Wesel kamen Kameraden zum Einsatz hinzu. Bis zu 32 Einsatzkräfte waren am ersten Tag nach dem Zugriff der Fahnder aktiv.