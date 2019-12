SPD : Kranenburg: SPD fordert Vollzeit-Wirtschaftsförderer

Kranenburg Fraktionschef Manfred Maas stellt seine Positionen zum Haushalt vor. Auch Behindertentoilette und Schulsozialarbeit im Fokus.

Besonders negativ sei dem 70-Jährigen aufgestoßen, in welchem Zustand sich die jüngst sanierte Grundschule befände. „Eine Inklusionsschule muss barrierefrei sein, das ist sie aber nicht“, sagt Maas. So sei ihm zu Folge der Einbau eines Aufzugs und der Bau einer Rampe notwendig, mit Kosten von 50.000 Euro planen die Genossen. Von den anderen Fraktionen aber sei dieser Vorschlag in den Haushaltsberatungen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden, schließlich gebe es gegenwärtig keine Kinder, die einen solchen Aufzug bräuchten. Würden sich solche an der Grundschule anmelden, könne man dafür Klassen im Erdgeschoss verwenden. „Kinder wollen selbstständig sein. Da ist es nicht förderlich, wenn ein kleines Kind in der Schule auf andere angewiesen ist“, sagt Ratsmitglied Jürgen Franken. Das Thema Inklusion habe bei den SPD-internen Diskussionen in diesem Jahr ohnehin eine große Rolle gespielt. So fordern die Sozialdemokraten eine Behindertentoilette in der Nähe der Einkaufsarena. 30.000 Euro veranschlagt die SPD für das Projekt.