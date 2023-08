Abspaltung von der SPD Warum drei Ratsmitglieder das „Kranenburger Forum“ gegründet haben

Das Betriebsklima in der Kranenburger SPD-Fraktion war zuletzt nicht mehr auszuhalten. Bei Sitzungen sei weniger die Politik Inhalt gewesen, als persönliche Angriffe bis hin zu Beleidigungen. Das wollten sich Thorsten Tönisen (48), Manfred Maas (75) und seine Tochter Gesche Marie Metz (35) nicht mehr antun. Maas, seit Jahren ein Schwergewicht nicht nur in der Kranenburger Kommunalpolitik, will auf der Zielgeraden seiner politischen Laufbahn seine Kenntnisse einbringen und keine Grabenkämpfe austragen.