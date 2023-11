13 Buden und viel Programm So wird der Nikolausmarkt

Das umfangreiche Rahmenprogramm startet am Freitag um 18 Uhr mit dem niederländischen Orchester Rythmo Christmas Brass, das zu späterer Stunde noch zweimal aufspielt. Mittendrin erfolgt die Lichterfahrt der Kranenburger Treckerfreunde, die am Haus Hünnekes beginnt, zum Markt zieht und sich am Mühlenturm auflöst. Bürgermeister Ferdi Böhmer eröffnet am Samstag um 13.15 Uhr nach dem Turmblasen des Musikvereins Kranenburg offiziell den Nikolausmarkt. In der Wallfahrtskirche erklingt Orgelmusik (15 Uhr) und eine Tanzschule lässt die Beine schwingen. Die Kinder der sieben Kranenburger Kindergärten können ab 13.30 Uhr den großen aufgestellten Weihnachtsbaum schmücken.