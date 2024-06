Tausende Fans erwartet So wird das Festival „Rock am Kreis“ in Kranenburg

Die Veranstalter des Festivals Rock am Kreis sind sich stets treu geblieben. Was zweifellos zum Erfolg beigetragen hat. Mittlerweile steht die sechste Auflage des Events am Ortseingang von Kranenburg an. Auf der Wiese neben der großen Argos Tankstelle wird am Samstag, 15. Juni, um 16.30 Uhr die erste Band auf der Bühne stehen. Obwohl das Konzert wächst, spielen weiterhin allein Gruppen aus der Region. Hier werden genauso keine Experimente gemacht wie beim Eintrittspreis. Der ist und war schon immer frei. Der Kreisverkehr am Ortseingang gab dem Event seinen Namen. 2012 war der Auftakt. Die 2020 geplante Open-Air-Veranstaltung fiel wegen der Pandemie aus.