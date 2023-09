Neuer König So waren Kirmes und Schützenfest in Mehr

Der Höhepunkt war das traditionelle Königsschießen am Sonntag. Zunächst schien es, als ob die Königswürde für dieses Jahr unbesetzt bleiben könnte, da es anfänglich keine Interessenten gab, die die Nachfolge von König Alex antreten wollten. Doch überraschenderweise stellten sich schließlich vier engagierte Kandidaten und Kandidatinnen der Herausforderung. Bemerkenswert war dabei das junge Alter der Bewerber, die allesamt in ihren 20ern sind. Während die vier Anwärter in einem spannenden Duell um die Königswürde kämpften, klarte der zuvor bedeckte Himmel überraschend auf und ein strahlender Regenbogen erschien am Horizont. Dieser Moment wurde von vielen als symbolischer Abschied für den scheidenden König Alex interpretiert, der in den vergangenen Jahren das Schützenwesen des Dorfes würdig repräsentiert hatte.