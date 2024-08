Festival in Kranenburg Dorfrock in Schottheide lässt es zum Geburtstag krachen

Angefangen habe der Dorfrock ganz klein auf einem Hundeplatz in Frasselt, erzählt Thorsten Tönisen. Er ist der zweite Vorsitzende des Vereins und war von Anfang an dabei. Vor 14 Jahren zog der Dorfrock in die Dorfmitte um, seitdem sei er immer mehr gewachsen. „Wir haben es immer mehr verfeinert“, sagt er. Was bis heute geblieben ist: der freie Eintritt. Mit bester Technik, großer Bühne und Verpflegung kommen dennoch einige Kosten zusammen, finanziert werde dies rein durch den Verkauf von Getränken und der Unterstützung der Sponsoren. „Ohne Sponsoren ist das gar nicht zu stemmen“, sagt der zweite Vorsitzende. Der Aufbau habe der Verein dieses Jahr sehr zeitig abgeschlossen, trotz des Stresses ein sehr harmonischer Prozess, so Tönisen. Wen man das einmal gemacht habe, laufe alles glatt, aber „irgendwas ist immer kaputt“, sagt er und lacht. Nichts, was die enge Gemeinschaft des Vereins nicht bewältigen könne. Im Mittelpunkt des Dorfrocks habe schon immer das Zusammensein gestanden, daher wurde dem Event von der Gemeinde der Heimatpreis verliehen.