Ein Biotop bei Kranenburg So funktioniert der landwirtschaftliche Urwald in Groesbeek

Groesbeek · Hinter der Grenze bei Kranenburg führt Wouter van Eck seit 2009 Nahrungsmittelproduktion und Natur zueinander. Auf 2,5 Hektar wird nicht gepflügt, nicht gejätet und schon gar nicht gespritzt. Die Natur macht vielmehr, was sie will. Die Erträge aber landen in einem Spitzenrestaurant.

09.04.2024 , 05:15 Uhr

Früher wuchs auf diesem Acker nur Mais, heute ist der Nahrungswald beim Dörfchen De Horst ein wahres Biotop. Foto: Markus van Offern (mvo)