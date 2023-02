Prinz und Funkenmariechen So feierte die Karnevals-Delegation aus Kranenburg in Düsseldorf

„Karneval gehört zur Identität von Nordrhein-Westfalen und lebte auch in den vergangenen Corona-Jahren in den Herzen der Närrinnen und Narren weiter. Dieser närrische Neustart ist ganz besonders der Verdienst der vielen Ehrenamtlichen, die sich mit Herz und Seele der Brauchtumspflege verschrieben haben“, sagte der Präsident des Landtags, André Kuper, bei der Ordensverleihung, zu der sich alle Delegationen brav anstellten. Nach der Wartezeit gab es dann eine charmante Begrüßung durch René le Riche und Zeit, den Landtagspräsidenten mit einem Orden zu ehren. Im Gegenzug gab es natürlich auch einen Orden in Landesfarben und ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Zu den prominentesten Geehrten an diesem Tag gehören unter anderem die Bläck Fööss, Marita Köllner, Marie-Luise Nikuta und die Swinging Funfares aus Düsseldorf.