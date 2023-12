Zum Glück nur eine Übung Seniorenheim in Kranenburg probte den Ernstfall mit der Feuerwehr

Senioreneinrichtungen müssen in regelmäßigen Abständen das Vorgehen nach Alarmplänen trainieren. Im Fall der Kranenburger Seniorenresidenz wurden die Heimleiterin Barbara Onkels und deren Mitarbeiter nun durch die Feuerwehr unterstützt. So war kaum ein Mitarbeiter in die Pläne der Übung eingeweiht, damit die Abläufe so realistisch wie möglich abgebildet werden konnten.