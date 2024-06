Lebensgefahr nicht ausgeschlossen Schwere Kopfverletzung nach Unfall mit Draisine in Kranenburg

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr wurde die Polizei Kenntnis zu einem Verkehrsunfall an der Draisinenstrecke in Kranenburg gerufen. Eine Frau sollte von der Draisine gefallen sein und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Die 62-Jährige aus den Niederlanden wurde mit dem Rettungsdienst unverzüglich ins Krankenhaus nach Nimwegen gebracht. Der eingesetzte Notarzt konnte eine Lebensgefahr aufgrund der Kopfverletzungen nicht ausschließen.