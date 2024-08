Brauchtum am Niederrhein Kopf-an-Kopf-Rennen in Schottheide – das ist der neue Schützenkönig

Kranenburg-Schottheide · Bei den Schützen in Schottheide hat es in diesem Jahr ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Am Ende konnte sich Marc Kasimir durchsetzen. Proklamation am 19. August.

08.08.2024 , 11:11 Uhr

Thorsten Tönisen, der neue Schützenkönig Marc Kasimir mit Ehefrau Kerstin, Markus Peters und Alwin Püplichhuisen (von links). Foto: Schützenverein

Nun hat das jährliche Königsschießen des BSV Schottheide stattgefunden. Und das – keine Selbstverständlichkeit in diesem Jahr – bei schönstem Wetter. Nach dem die Schüler- und Jugendabteilung die Nachfolge von Prinzessin Lea ausgeschossen haben, wird der neue Prinz Max von Steenis das Amt am Montag, 19. August übernehmen. Als im Anschluss sieben Schützinnen und Schützen in den Schießstand traten, um die Königswürde unter sich auszumachen, war die Spannung groß. Das Kopfan-Kopf Rennen zwischen Ronald van Kesteren, Sven Rother, Henning Ebbers, Lukas Geske, Thorsten Tönisen, Kerstin Kasimir und Marc Kasimir begann. Ein Raunen ging durch die Reihen, als der Vogel zur Hälfte fiel. Es dauerte noch einige Schuss, bis sich letztlich Marc Kasimir mit dem 371. Schuss durchsetzen konnte. Neben seiner Frau Kerstin Kasimir wird ihn auch der neue Jugendprinz Max von Steenis mit seiner Prinzessin Hanna Reintjes begleiten, der nach 331 Schuss die Krone erlangte. Neuer Schülerprinz ist Lukas Thyssen. Auszeichnungen der erfolgreichen Schützen des Jahres 2024 nahm am Nachmittag Schießmeistern Carolin Peters vor. Im Anschluss ergriff die stellvertretende Bürgermeisterin Berta Heins das Wort und wünschte allen Schützen „Gut Schuss“. Die Proklamation der neuen Majestäten wird am Montag, 19. August, beim Krönungsball vollzogen. Dann werden die noch amtierenden Majestäten Markus Peters und Lea Rother die Zepter übergeben.

(lukra)