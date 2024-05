Serientäter in Nütterden? Schon wieder Anhänger im Industriegebiet Hammereisen gestohlen

Am Sonntag (5. Mai 2024) gegen 23.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem umzäunten Firmengelände am Industriegebiet Hammereisen in Kranenburg-Nütterden einen Autoanhänger mit dem Kennzeichen KLE-HP 190. Der Hänger stand am Zaun zwischen zwei Firmensitzen, als die Täter den Zaun beschädigten und den Anhänger an ihr mitgebrachtes Fahrzeug anhängten.