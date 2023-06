Feuerwehreinsatz in Kranenburg Jugendliche finden Schlange in Gartenhaus

Unterbrandmeister Sascha Daams zeigte sich schließlich mutig genug, sich dem Tier entgegenzustellen, und fing es mit einem beherzten Griff ein. Die Begeisterung der Schlange über das Aufeinandertreffen mit der Feuerwehr hielt sich den Ausführungen zufolge in Grenzen, was sich unter anderem durch einen Fluchtversuch zeigte. Schlussendlich konnte die Schlange in einem Behältnis eingefangen und nach Rücksprache mit dem Terrazoo, tief in den Reichswald gebracht und wohlbehalten in seinem eigentlichen Lebensraum ausgesetzt werden.