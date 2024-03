Premiere in der Grenzgemeinde Das ist Kranenburgs erste Brandmeisterin

Der Beifall war groß, als der Leiter der Kranenburger Feuerwehr Andreas Thelosen gemeinsam mit Kreisbrandmeister Reiner Gilles Sarah Albrecht nach bestandenem Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster im Rahmen der Jahresdienstbesprechung zur Brandmeisterin beförderte. Sie hatte damit Geschichte geschrieben, da sie sie erste Brandmeisterin in der Gemeinde Kranenburg ist.