In Kranenburg geblitzt Rollerfahrer rast mit 159 km/h durch 70er-Zone

Am Donnerstagvormittag, 28. September, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Kleve eine Geschwindigkeitsmessung auf der Nimweger Straße in Kranenburg durch. Aufgrund von schweren Verkehrsunfällen zwischen Wyler und Kranenburg wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Örtlichkeit auf 70 km/h reglementiert.