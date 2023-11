„Ein Traum geht in Erfüllung“ Im Nütterdener Hammereisen hat ein Stoffladen neueröffnet

Zum Geschick an der Nähmaschine war Rianne Nieborg regelrecht verdammt. Denn: „Ich war das zweitjüngste von sechs Geschwistern. Daher musste ich die Kleidung meiner Brüder und Schwestern übernehmen, und die passte natürlich nicht immer so wunderbar“, sagt die Niederländerin, die in Kranenburg wohnt, im Gespräch mit unserer Redaktion. So schneiderte sie Jacken, Hosen, T-Shirts und Pullover selbst um. Diese Leidenschaft ließ Nieborg nicht mehr los, später machte sie im Königreich gar eine entsprechende Ausbildung. Nun ging sie einen weiteren Schritt und eröffnete vor wenigen Tagen im Gewerbegebiet Hammereisen 67b in Nütterden ein eigenes Geschäft: „Rianne‘s Stoffladen“. „Ein solcher Laden war schon immer mein Traum. Ich kann es gar nicht glauben, dass er jetzt in Erfüllung gegangen ist“, sagt sie. Nun würde es darum gehen, das Geschäft bekannter zu machen, Stammkunden zu gewinnen.