Nach kontroverser Debatte Kranenburger Rat stimmt gegen Nationalpark Reichswald

Am Ende war es deutlicher, als abzusehen war. Der Kranenburger Rat sprach sich in geheimer Abstimmung mit 15:9 Stimmen für den Beschlussvorschlag der Verwaltung aus. In diesem heißt es, der Kreis Kleve solle sich nicht weiter an dem Verfahren beteiligen, den Reichswald in einen Nationalpark umzuwandeln. Fünf der insgesamt 29 Stimmberechtigten enthielten sich. Ein Grund für die Enthaltungen war unter anderem der Faktor Zeit. „Es ist nicht möglich, innerhalb von ein paar Wochen eine derart weitreichende Entscheidung zu treffen. Auch wenn es sich nur um eine Stellungnahme handelt, so will sie doch gut überlegt sein“, sagte Manfred Maas vom Kranenburger Forum. Das Votum der Kranenburger dürfte beim Beschluss im Kreistag, der letztendlich über den weiteren Verfahrensverlauf entscheidet, nicht von unerheblicher Bedeutung sein. Liegt doch der Großteil des Forsts auf dem Gebiet der Grenzgemeinde.