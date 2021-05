Spektakulärer Fall in Kranenburg : Prozess um illegale Zigarettenfabrik vor dem Ende

Spektakulärer Fall in Kranenburg

Kleve Im August schlugen Zollfahnder und Spezialeinheiten in Kranenburg zu. Nach einem Tipp aus Polen entdeckten sie eine der größten illegalen Zigarettenfabriken der NRW-Kriminalgeschichte. Am Mittwoch könnte der Prozess gegen zwölf Angeklagte enden.

Kostenpflichtiger Inhalt Der Prozess um eine der größten jemals in Deutschland entdeckten illegalen Zigarettenfabriken steht vor dem Abschluss. Das Landgericht Kleve war für das Verfahren gegen zwölf Angeklagte in den Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts ausgewichen. Dort sollen nach Angaben des Gerichts an diesem Mittwoch die Plädoyers gehalten und womöglich auch schon das Urteil verkündet werden.