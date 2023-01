Passanten wollten Raser stoppen Porsche-Fahrer rast auf Fußgänger zu und touchiert Mann am Bein

Kranenburg · Als Fußgänger in Kranenburg in der Neujahrsnacht einen viel zu schnell fahrenden Porsche mit niederländischem Kennzeichen bemerkten, stellten sie sich ihm in den Weg. Der Fahrer ließ den Wagen aufheulen und raste frontal auf die Fußgänger zu.

05.01.2023, 12:39 Uhr

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines schwarzen Porsche Macan wie auf diesem Symbolbild. Der gesuchte Wagen hatte niederländische Kennzeichen. Foto: dpa/Kay Nietfeld