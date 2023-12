Verkehr umgeleitet Sechs Verletzte bei Unfall in Kranenburg

Einen schweren Verkehrsunfall musste die Polizei am Sonntagmittag im Bereich Kranenburg aufnehmen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, jedoch keiner sehr schwer, hieß es nach ersten Auskünften der Polizei. Zurzeit wird der Verkehr über eine Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zwei Fahrzeuge waren heftig zusammengestoßen, die näheren Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag stellte sich heraus, dass ein Audi mit Klever Kennzeichen der Unfallverursacher w und von der B 504 Richtung Tennisschläger unterwegs, wo er an der Einmündung einen aus den Niederlanden kommenden Golf übersah, der in Richtung Goch unterwegs war.