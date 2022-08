Beamter in Kranenburg angefahren : Polizei schießt bei Kontrolle auf flüchtendes Auto – Insasse schwer verletzt

Kranenburg Dramatische Szenen in Kranenburg: Bei einer Kontrolle kommt es zu einer Verfolgungsjagd, ein Polizist wird angefahren. Es fallen Schüsse, einer der Flüchtenden wird durch eine Kugel getroffen. Die B 504 war für acht Stunden gesperrt.

Dramatische Szenen am Freitagabend an der B 504 in Kranenburg. Dort hatte die Bundespolizei am Grenzübergang Wyler eine Kontrollstelle eingerichtet. Kurz nach 22 Uhr sollte hier auch ein aus den Niederlanden in Richtung Kranenburg fahrender, schwarzer Audi kontrolliert werden. Bei dem Wagen mit Berliner Kennzeichen handelte es sich offenbar um ein Carsharing-Fahrzeug. Doch das mit vier ausländischen Personen besetzte Auto enzog sich der Kontrolle, der Fahrer wollte in Richtung Kranenburg davonrasen.