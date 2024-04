Kranenburger Ratsmitglied Luerweg „Wie hier Stimmung gemacht wird, ist unerträglich“

Der Kranenburger Kommunalpolitiker Oliver Luerweg (56) ist seit 2020 Mitglied des Rats. Als CDU-Fraktionsmitglied begann er hier seine politische Arbeit, bevor er zur SPD wechselte. Lange währte die Bindung an die Sozialdemokraten auch nicht. Jetzt sitzt der 56-Jährige als fraktionsloses Mitglied in der Gemeindeversammlung. Was Luerweg derzeit besonders ärgert, ist die Diskussion um das Thema Gewerbegebiet.