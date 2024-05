Im Dienst für Gott Pfarrer Jörg Monier feiert silbernes Priesterjubiläum in Nütterden

Pastor Monier wurde 1971 in Frasselt getauft. An St. Willibrord Kellen war er Messdiener. Sein Theologiestudium absolvierte er in Münster und München. Nach der Priesterweihe am 23. Mai 1999 wurde er Kaplan in Rheine, 2004 Kaplan im Großraum Bedburg-Hau, 2009 Pastor in Duisburg-Rheinhausen, dann fusionsbedingt in St. Matthias Duisburg. Am 8. Oktober 2017 begann er seine Tätigkeit in St. Antonius Abbas mit den Kirchen in Nütterden, Frasselt und Mehr.