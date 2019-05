Gedenkgottesdienst in Kranenburg-Nütterden : Erinnerung an Bischof Georg Gottau

Kranenburg-Nütterden Die Pfarrei St. Antonius Abbas in Nütterden zeigt Dias und Film über den verstorbenen Bischof aus Anatuya.

Rund um den Todestag des Bischofs Georg Gottau aus dem argentinischen Anatuya, der am 24. April 1994 gestorben ist, gibt es regelmäßig Gedenkgottesdienste. So auch im Ortsteil Nütterden der Gemeinde Kranenburg. Schließlich war Gottau erster Bischof des Patenbistums von St. Antonius Abbas in Nütterden, später auch von St. Martinus in Mehr und Motivationsgeber für die immer noch sehr aktive „Aktion Anatuya“. Jener Hilfsorganisation der Pfarre St. Antonius Abbas Nütterden, für die Werner Stalder und seine Frau Elisabeth 42 Jahre lang vom Niederrhein aus Hand in Hand mit Bischof Gottau gearbeitet hatten.