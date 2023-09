Feuerwehr Kranenburg Norbert Jansen ist jetzt Ehrenwehrführer

Sich in den Mittelpunkt stellen, war noch nie sein Ding. Von daher hatte der scheidende Leiter der Kranenburger Feuerwehr, der 19 Jahre an der Spitze der Ehrenamtler stand, auch auf einen Großen Zapfenstreich ihm zu Ehren verzichtet. Doch so einfach wollte ihn die Kranenburger Feuerwehr nicht in die Ehrenabteilung überstellen und hatte sich daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen.