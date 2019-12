Kranenburg : Nikolausmarkt erfreute Kinderherzen

Kranenburg Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und ein abwechslungsreiches Angebot lockten zahlreiche Besucher nach Kranenburg. Höhepunkt des Markts war der Besuch des Nikolauses in der Grenzfeste.

Einen schöneren Auftakt zum Kranenburger Nikolausmarkt hätte man sich nicht wünschen können. Glückliche Eltern und Großeltern schauten in strahlende Kinderaugen beim Weihnachtsbaumschmücken durch die Kindergärten. Die Awo-Kita Euregio hängte Nikolaus-Stiefel an den grünen Baum, während bunte Schleifen den Tannenbaum der Awo-Kita Storchennest schmückten. Das Kinderhaus Villa Kunterbunt verzierte die Tanne mit roten und weißen Sternen, und beim St.-Elisabeth-Kindergarten glänzten weiße Engel am Weihnachtsbaum. Einfallsreich mit Schmuck aus Draht war der Schmuck der Kita Lebensquelle, und am Baum des Awo-Kindergartens Kinderburg hinterließen die Kleinen Abdrücke ihrer Hände.

In und an den Verkaufsbuden auf der Mühlenstraße gab es viel zu bestaunen. So präsentierte Dieter Gietmann aus Kranenburg Krippen, Kerzenständer und Vogelhäuschen, „alles selbst gebastelt“. Etwa 300 Kopfbedeckungen für Damen hatte die Hobby-Hutmacherin Claudia Krüger aus Goch im Angebot. Daniela Donner aus Goch hatte vielerlei Süßes, wie Waffeln, Popcorn, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln anzubieten. Hochbetrieb herrschte am Glühweinstand. Frank und Christian Klinnert waren aus Duisburg gekommen, um Handwerkliches aus ihrer Hobby-Drechselkiste in Kranenburg auszubreiten. Große leuchtende Sterne und Weihnachtsbäume stimmten auf das kommende Fest ein. „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, intonierte die Instrumentalgruppe des Musikvereins Kranenburg im Saal des Bürgerhauses Katharinenhof, wo ebenfalls wunderschöne Stände aufgebaut waren.