Kranenburger Innenstadt : Neues Leben für die Große Straße

Der Kranenburger Initiativkreis „Von Bürgern für Bürger“ hat ein neues Projekt. Statt bunten Regenschirmen sollen bald farbenfrohe Kraniche aus Aluminium die Innenstadt verschönern.

Doch noch mehr Kunst soll in der Großen Straße Einzug halten. So will der Initiativkreis in den kommenden Wochen einen Aufruf an Künstler starten. Diese sollen in leerstehenden Geschäften der Kranenburger Innenstadt Kunstobjekte ausstellen. Aktuell gibt es acht solcher Lokale, die Eigentümer hätten bereits ihre Bereitschaft signalisiert. „Dass es noch immer so viel Leerstand hier gibt, schmerzt uns. Dass wir dort allerdings nun Kunst aufstellen dürfen, wird für ein lebendigeres Bild sorgen“, sagt Nielen. Mit der jüngsten Entwicklung auf der Großen Straße könne er kaum zufrieden sein. Nicht nur, dass immer weniger Geschäfte im Herzen der Gemeinde angesiedelt seien. Auch architektonisch sei in den vergangenen Jahren einiges in Schieflage geraten. Daher arbeiten er und seine Kollegen aktuell mit der Verwaltung und der Lokalpolitik an einer Novellierung der Gestaltungssatzung. „Wir müssen künftig dafür sorgen, dass architektonische Brüche vermieden werden“, sagt Blome.