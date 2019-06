Neueröffnung : Kranenburgs neue Tankstelle

Kranenburg Acht Pkw und zwei Lkw können am Kreisverkehr am Ortseingang gleichzeitig tanken. Die Verkehrssituation auf der Klever Straße soll sich bessern.

Nach rund fünf Monaten Bauzeit ging am Samstag, 1. Juni, die neue Argos-Tankstelle am Ortseingang von Kranenburg in Betrieb. Zu übersehen ist die 6500 Quadratmeter große Anlage keinesfalls. Dafür sorgen die gut sichtbaren Preismasten und eine eindrucksvolle bogenförmige Dachkonstruktion, die Tank- und Shopbereich verbindet.

Acht Pkw und zwei Lkw können gleichzeitig tanken – neben Diesel, Super Plus, Super und Super E10 auch AdBlue und LPG. Für die Wagenpflege stehen eine Portalwaschanlage und zwei SB-Waschboxen zur Verfügung. Auch Servicestationen zur Kontrolle des Reifendrucks und für die Innenreinigung des Fahrzeugs sind vorhanden. Außerdem befindet sich eine Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Gelände, so dass nun auch Kranenburg endlich über einen öffentlichen Ladepunkt verfügt. Die Tankstelle ist täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Info Kraftstoffpreise im Ausland Tipp Autourlauber sollten sich vor der Fahrt ins Ausland über die Kraftstoffpreise vor Ort informieren, rät der ADAC. Preise Am teuersten ist Superbenzin in Holland (1,82 Euro/Liter). Diesel kostet am meisten in Belgien (1,55 Euro/Liter).

Die Planungen für die Anlage begannen bereits im Jahr 2015 und zogen sich insgesamt über mehr als drei Jahre hin. „Die erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen allen Beteiligten haben in der Tat sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, sagt Wilfried van Brackel, der die Klever Niederlassung des Schweizer Mineralölunternehmens Varo Energy leitet und unter anderem zuständig für deren Tankstellen der Marke Argos in Deutschland ist. Er hat reichlich Erfahrung, was den Bau und Betrieb von Tankstellen betrifft. 22 Jahre ist er im Geschäft, 17 Stationen werden von ihm geführt. Man habe jedoch immer sehr gut mit der Gemeindeverwaltung und den örtlichen Unternehmen zusammengearbeitet, die am Bau der Tankstelle beteiligt waren, betont van Backel. „Und jetzt habe ich mich natürlich gefreut, dass es am Samstag, 1. Juni, endlich losging“, sagt der Unternehmer.

Wenn sich die Erwartungen von Betreiber, Gemeinde und Landestraßenbauamt erfüllen, haben auch die Anwohner und Verkehrsteilnehmer rund um den Kreisverkehr an der B9 und der Auffahrt zur B 504 Grund zur Freude. Durch die neue Tankstelle soll sich die in Stoßzeiten häufig angespannte Verkehrssituation auf der Klever Straße nämlich merklich beruhigen. Im Moment kommt es dort an den bereits vorhandenen Tankstellen immer wieder zu Rückstaus bis in den Kreisverkehr hinein, da viele Niederländer nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum günstigen Tanken über die Grenze nach Kranenburg kommen.

Durch die neue Zapfstation wird Kranenburg für Niederländer noch attraktiver. So kostet ein Liter Diesel jenseits der Grenze derzeit etwa 22 Cent mehr.

Noch eine gute Nachricht: Die Anhänger des Musikfestivals „Rock am Kreis“, das im Zweijahresrhythmus auf dem nun teilweise von der neuen Tankstelle belegten Gelände stattgefunden hat, brauchen sich nicht zu sorgen: Die Veranstaltung kann auch im Jahr 2020 turnusgemäß dort stattfinden, genau wie das das Treffen der Treckerfreunde Kranenburg.

