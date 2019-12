Nachwuchs : Neue Sänger beim Kirchenchor Mehr

Kranenburg-Mehr Beim Patronatsfest hat der Chor St. Martinus Mehr die neuen Mitglieder begrüßt.

Mit einem festlichen Gottesdienst feierte der Kirchenchor St. Martinus Mehr das Patronatsfest. Nach der Festmesse trafen sich die Sänger mit ihren Familien zum gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim. Chorleiter Philipp Kamps versteht es, mit einer Mischung aus neuen und altbewährten Gesängen die Sänger zu begeistern, zu einem harmonischen Chorklang zu formen und zu beachtlichen Leistungen herauszufordern, so der Chor.

Da ist es nicht verwunderlich, so der Chor weiter, dass sich gerne neue Sänger dem Chor anschließen. Nachdem im vorigen Jahr die Männerstimmen Zulauf bekommen hatten, gab es in diesem Jahr vier Neuaufnahmen in den Frauenstimmen: Miriam Kriedel und Waltraud Holland im Sopran, sowie Maria Engelbart und Ragnild Francissen im Alt bekamen die Cäciliennadel und wurden damit feierlich aufgenommen.