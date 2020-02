Nachruf : Moyland-Architekt Karl Ebbers gestorben

Kranenburg/Moyland Der Kranenburger Architekt starb wenige Wochen vor seinem 82. Geburtstag.

Karl Ebbers war stets stolz darauf, dass er nach Maurer- und Bauzeichnerlehre über den zweiten Bildungsweg ins Architekturstudium kam, dass er schon früh über den niederrheinischen Tellerrand schaute, was denn sonst so gebaut wurde. Ebbers frühe Wohnbauten erinnern an die klassische Moderne, ohne auf niederrheinische Tradition wie den Feldbrandklinker zu verzichten. Später wurden seine Häuser unterm Satteldach reduzierter, fast puristisch. Schon während der Bauarbeiten setzte er sich mit aus seiner Sicht gesunden Baumaterialien auseinander. Ebbers war stets streitbar, stand hinter seinen Entwürfen, die bis ins Detail, bis zur eingeputzten Stoßleiste durchgeplant waren. So, wie Moyland.